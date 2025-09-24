Trendyol 1. Lig’de zorlu maçta Sipay Bodrum FK ile İmaj Altyapı Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Kritik maçta ev sahibi ekip sahaya;

Dıogo Fesnard Nogueıra De Sousa, Omar İmeri, Arlınd Ajetı, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan, Taulan Sulejmanov, Alfredo Kulembe Rıbeıro, Zdravko Dımıtrov Ve Ali Habeşoğlu ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’de ise Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun ilk 11 tercihi şu şekilde olacak;

Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç, Francesc Crespı Regıs, Zan Jevsenak, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueıra Junıor, Lucas Henrıque Da Sılva Ve Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo.