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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programları öncesinde ilk olarak 300 metrelik Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından çevre illerden gelen stantları gezen katılımcılar, halk oyunları gösterilerini izledi. Bu yıl ilk olarak ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ adı altında etkinlikler düzenlediklerini belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bu uygulamanın her yıl devam edeceğini söyledi. Tanğlay, “Kadim şehir Bitlis diyoruz. Bitlis’te Allah’a hamt olsun tarih yazıyoruz. Bitlis’te yeniliklere imza atıyoruz. Bitlis’in geçmişten gelen kronik bütün yaralarına mehlem olmaya çalışıyoruz.” dedi. ‘Büyük Bitlis Buluşmalarını’ geleneksel hale getirdiklerini belirten Tanğlay, “4 gün boyunca bu alanda konserler olacak, yemek yarışmaları olacak. Aynı zamanda çocuklarımızı sünnet ettik. Çocuklarımız için eğlence etkinlikleri olacak.” diye konuştu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, “Şükür bir huzurlu ‘Büyük Bitlis Buluşmalarında’ sizinle beraberiz. Tabi artık Bitlis bölgedeki diğer iller gibi o karanlık kötü dönemleri geride bıraktı. Artık huzurla anılıyoruz. Kısa vadede dere sütü projesinin bitmesiyle beraber büyük bir atılım gerçekleştireceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bölge illerden programa katılanlara teşekkür plaketleri verdi.