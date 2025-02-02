Cuma gününü 106 bin dolarla kapatan Bitcoin, yüzde 2,51 ve 2 bin 553,9 dolar düşüşle bugün 99 bin 288,7 dolara geriledi.

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirmesi, küresel ticaret ve finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Kripto para piyasasında Bitcoin, Ether ve bazı altcoin'lerde önemli düşüşler yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasına karar vermesi, küresel ticaret dengelerini sarsarken, finansal piyasalarda da ciddi dalgalanmalara yol açtı.

Karar, yüksek enflasyon endişelerini artırarak, kripto para piyasasında da önemli düşüşlere sebep oldu.

Trump'ın gümrük tarifelerini devreye alma kararı, salı günü yürürlüğe girecek.

BITCOIN VE ALTCOIN'LERDE SERT DÜŞÜŞ

Trump'ın kararı, kripto para piyasasını doğrudan etkiledi. Cuma günü 106 bin dolardan işlem gören Bitcoin, şu sıralarda 100 bin doların altına düştü.

Piyasa değeri açısından ikinci büyük kripto para olan Ethereum ise yüzde 5 oranında değer kaybetti.

Bazı altcoin'lerde daha büyük düşüşler görüldü.

TRUMP'IN MEME COİNİ KAYBENLERDE İLK SIRADA

Ayrıca, Donald Trump’ın resmi meme coini olarak bilinen TRUMP token da yüzde 20’ye yakın bir düşüş yaşayarak günün en çok değer kaybeden varlıkları arasında yer aldı.

PİYASALARDA GÖZLER YENİ HAFTADA

Kripto para piyasalarındaki bu sert düşüşün, hisse senedi piyasaları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor.