Gece sıcaklığın sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye örttü.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar ve buz temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kura Nehri yüzeyi buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Göle ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.

İlçede erken saatte dışarı çıkanlar yürümekte zorlandı, bazı binaların camları buz tuttu.

Şehrin genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisinde görüş mesafesi düştü, yoğun buzlanma meydana geldi.

Ekiplerce yol ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Yetkililer, Ardahan'ın genelinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı 40, Posof'ta 31, Hanak'ta 24, Göle'de 10 ve Çıldır'da 9 olmak üzere 114 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, kenarları donan Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

Vatandaşlar soğuklara karşı araçlarının üstüne battaniye serdi.

Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapalı yollarda çalışma başlattı.

Tokat

Kentte geçen hafta etkili olan kar sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece, Artova ilçesinde ise sıfırın altında 14 derece kaydedildi.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Yüksek kesimlerde, kar kalınlığı 50 santimetreye ölçüldü.

Tokat Belediyesi ekipleri, il merkezinde yollarda ve sokaklarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Van

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 13 köy yolunun kapandığını söyledi.

Köy yollarını açmak için ekiplerin sahada olduğunu belirten Yentür, diğer bölgelerde de yol genişletme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bitlis

Bitlis'te aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kapanan 300 köy yolundan 278'inin açıldığını söyledi.

Kent genelinde 71 iş makinesi ve 100 personelle çalışma yürüttüklerini belirten Kurtkan, kapalı 22 köy yolunu kısa sürede ulaşıma açacaklarını aktardı.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Büyükçay Deresi'nin yüzeyi buzla kaplandı, ağaçlarda kırağı oluştu.

Saçaklarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, buz ve karla mücadele sürüyor.

Iğdır

Iğdır'da yaşanan tipi ve fırtına nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde 13, Tuzluca ilçesinde ise 34 köyün yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 6 ekip, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kentin yüksek bazı bölgelerinde ise dondurucu soğuklar etkili oldu.

Soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları ve yollarda buzlanma oluştu.