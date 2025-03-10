Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu.

Dündar, Philip Morris grubuna 8 Mart'tan itibaren zam geldiğini açıkladı. Yeni zamlı fiyat listesinin ardından grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye çıktı.

Bu hafta BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam geldi.

BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL oldu.

JTİ grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.

Esse grubunda ise en pahalı sigara 90 TL olurken, en ucuz sigara ise 70 TL olarak açıklandı.