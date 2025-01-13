Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren bilet tarifesi zamlandı. 13 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeye göre Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti yüzde 44,4 zamlanarak 540 liradan 780 liraya çıktı.

TCDD’den yapılan açıklamaya göre; tren biletlerine “enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oran ile güncelleme” yapıldı.

Bugün (13 Ocak 2025) yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı yüzde 44,4 oranında artılarak 540 liradan 780 liraya çıkarıldı.

Yüksek Hızlı Tren’de Ankara - Konya güzergahında bilet fiyatları ise yüzde 44 oranında zamlanarak 250 liradan 360 liraya yükseltildi.

Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren biletine ise yüzde 39 zam yapıldı. Bu hatta bilet fiyatları 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.

TCDD Temmuz 2024’te Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına yüzde 25,6 zam yapmıştı.