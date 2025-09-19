Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il düzeyinde 2021-2023 yıllarına ait beşeri sermaye yeterliliğini kapsayan verileri açıkladı. Bugün doğan bir çocuğun yaşadığı ülkede hakim olan sağlık ve eğitim şartları göz önünde bulundurularak, 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşeri sermayeyi ölçen verilerde, Metodolojisi Dünya Bankası tarafından belirlenmiş olan endeks; hayatta kalma (5 yaş altı), sağlık ve eğitim olmak üzere üç bileşenden oluşuyor.

0 ile 1 arasında değer alan endeks değerinin 1'e yaklaşması bugün doğan bir çocuğun sahip olduğu kaliteli eğitim ve sağlık koşulları neticesinde, gelecekteki bir çalışan olarak üretkenliğinin en yüksek değerde olduğunu ifade ediyor.

2021-2023 dönemindeki eğitim, sağlık ve gelir göstergelerini temel alarak, ülkemizin insan kaynaklarının gücünü ortaya koyan raporda beşeri sermaye endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın standartlarını izleyerek, bir toplumun kalkınma potansiyelini ölçen kritik bir araç haline geliyor.

Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye genelinde beşeri sermaye endeksi, 2021 yılında 0,693 iken 2022 yılında 2021'e göre artarak 0,696 oldu. 2023 yılında 2022'ye göre azalarak 0,690 oldu.

VAN'IN BEŞERİ SERMAYE ENDEKSİNDE 2021-2023 YILLARI ARASINDA DALGALANMALAR YAŞANDI

2021 yılında Türkiye genelinde beşeri sermaye endeksinde 67. sırada yer alan Van, 2022'de dört sıra gerileyerek 71. sıraya düştü ve bu sıra 2023 yılında da değişmedi.

Van'ın beşeri sermaye endeksi, 2021 yılında 0,69695 iken, 2022'de yüzde 0,066'lık bir düşüşle 0,69648'e geriledi, bu düşüş, Van'ın Türkiye genelinde 71. sıraya inmesine neden oldu. 2023 yılında ise endeks artış göstererek 0,70120'ye yükseldi, fakat bu durumda Van’ın sıralaması değişmedi ve Van yine 71. sırada kaldı.

Van’a ait verilerin yer aldığı endeksteki bu değişimin temelinde, üç alt bileşenin gösterdiği farklı performanslar yer aldı.

Van’da eğitim bileşeninde, 2021'den 2022'ye yüzde 6,82’lik önemli bir düşüş yaşandığı görüldü. Bu düşüş, genel sıralamadaki gerilemenin ana etmenlerinden biri oldu. 2023'te eğitim bileşeni yüzde 1,41'lik bir artışla kısmi bir toparlanma sergiledi.

Van’a ait verilerde; hayatta kalma bileşeni 2022'de hafif bir yükselişten sonra 2023'te düşüş yaşarken, sağlık bileşeni 2022'deki düşüşün ardından 2023'te ufak bir artış gösterdi.

Açıklanan verilere göre Van 2021'deki konumunu koruyamayarak gerilese de, 2023 yılında endeks değerinde bir toparlanma eğilimi gösterdi.

VAN BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA 27. SIRADA YER ALDI!

Açıklanan rapora göre 2021 yılında Van'ın beşeri sermaye endeksi 0,69695 iken, bu değer Van’ı büyükşehirler arasında 27. sıraya yerleştirdi. 2022 yılında endeks değeri 0,69648'e gerilediği için Van, büyükşehirler arasındaki sıralamada 2 basamak daha düşerek 29. sıraya indi. 2023 yılında ise Van'ın endeks değeri 0,70120'ye yükselmesine rağmen, büyükşehirler arasındaki sıralaması değişmedi ve yine 29. sırada yer aldı.