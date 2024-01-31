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7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail-Filistin savaşının küresel çapta etkileri sürüyor.

Mevcut krizin en büyük etkisi ise enerji piyasasına oldu.

Petrol arzının sekteye uğramasıyla akaryakıt fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanıyor.

Hafta boyunca bir indirim, bir de zam geliyor. Sürücülerin de yakından takip ettiği fiyatlarda yeni bir değişiklik daha olması bekleniyor.

Benzine zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine zam geliyor.

Benzinin litre satış fiyatına 95 kuruş zam gelmesi öngörülüyor. Tabelanın ise 1 Şubat Perşembe gününden itibaren değişmesi bekleniyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.