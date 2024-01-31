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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sağlık Bilim ve Destekleme Programı’ndan (TÜSEB) ödül alan ‘’Sch-B’nin Mürin Psöriazis Modelinde İnflamazom Yolağı Üzerine Etkisi ve İmmünomodülatör Etkinliğinin İncelenmesi’’ projesine bursiyer aranıyor.

Proje yürütücüsü Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır ve proje ekibinden Prof. Dr. Hamiyet Altuntaş, Doç. Dr. Ahmet Eken, Doç. Dr. Eda Açıkgöz ve Buket Banu Özkan’ın bulunduğu çalışma grubuna Tıp Fakültesi öğrencisi bir bursiyer aranıyor.

ARANAN NİTELİKLER ŞU ŞEKİLDE

Proje kapsamında çalışma sürecine dahil olacak bursiyerden beklentilerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır, ‘‘Projeye dahil edeceğimiz bursiyer için aradığımız ilk koşul, Tıp Fakültesi Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olması. Biz bursiyer olarak programa başvuruda bulunacak kişilerin ayrıca iyi seviyede İngilizce bilmesini önemsiyoruz. Öğrencimizin laboratuvar çalışma koşullarına uyum sağlaması ve alana ilgili olması beklentilerimiz arasında.’’ şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Eda Açıkgöz ise, ‘’Bu proje için ekibimizi genişletirken aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesine de olanak sağlıyoruz. Ayrıca proje kapsamında verilecek burs sayesinde ekibimize katılan öğrencimizi desteklenmesine katkı sağlıyoruz. Bu yüzden alana ilgili olan ve çalışma ekibimize dahil olmak isteyen tüm öğrencilerimizin kapımızı aşındırmasını bekliyoruz.’’ dedi.