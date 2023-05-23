Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor...

Araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları, hafta içinde çok kez değişime uğruyor.

Son dönemlerde benzin fiyatları artışa geçmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

76 kuruşluk zam

Cuma günü motorine yapılan 75 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine zam geldi.

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk artışa gidildi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 20.57 liraya, Ankara'da 20.91 liraya, İzmir'de 20.94 liraya, Adana'da 21.27 liraya, Diyarbakır'da ise 21.57 liraya yükseldi.

ensonhaber