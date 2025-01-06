Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 2025 yılına girilmesiyle zam gelen ürünlerden bir tanesi de akaryakıt oldu.

BENZİNE ZAM

Yeni yılın ilk yeni haftasına akaryakıt fiyatları zamla başlıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Motorin grubunda ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.