Bedelli askerlik ücreti 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 2025'in ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 243.013,14 lira oldu. Bakanlık ayrıca bedelli askerlik için başvurularını 7 Ocak itibarıyla başladığını da belirtmişti.

BANKALAR KREDİ İMKANI SUNUYOR

Bedelli askerlik ücretinin bedelinin belli olmasının ardından, başvuruda bulunacak vatandaşlar bedelli askerlik kredilerini araştırmaya başladı. Bankalar "bedelli askerlik kredisi" adı altında özel olarak ihtiyaç kredisi sunuyor.

Bedelli askerlik kredisi başvurularında, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi kredi notu, gelir durumu ve iş statüsü gibi faktörler değerlendiriliyor.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN 12 AY VADELİ KREDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla, 100 bin lira üzerindeki kredi tutarları için 12 ay vade sınırı bulunuyor. Bedelli askerlik ödemelerini bu tutarın üzerinde bir krediyle ödeyecek kullanıcılar, en fazla 12 ay vadeli ödeme planı oluşturabiliyor.

FAİZ ORANI

Bedelli askerlik kredisi hakkında açıklamalarda bulunan bankacılık sektörü temsilcisi Erkam Adıyaman, 2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranlarının, yüzde 3,55 seviyelerinden başladığını belirtti.

AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Adıyaman, 12 ay vade ile 243 bin 13 liralık bedelli askerlik kredisinin ödemesi hakkında şunları söyledi:

"Kullanılacak kredi tutarının 243 bin 13 lira olarak hesaplandığı bir senaryoda, 12 ay vade ile toplam ödeme yaklaşık 321 bin 911 liraya ulaşıyor. Bu durumda aylık taksit tutarı, 26 bin 826 lira oluyor. Askerlik ödemelerinin 100 bin liralık kısmını, 24 ay vadeli krediyle karşılamak isteyen kullanıcıların aylık ödeme tutarı ise 6 bin 978 lira oluyor. Ancak, kredinin faiz oranları yükseldikçe toplam ödeme ve taksit tutarları da artıyor"