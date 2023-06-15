Döviz kurunda yaşanan sert artışlar akaryakıt fiyatlarını artırınca, otobüs firmalarının bayram için başlattığı ek sefer biletlerine zam geldi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, bugünkü yeni açıklamasında ise “Yalnızca akaryakıt değil, yedek parça fiyatları gibi giderler de arttı. Ek sefer biletlerine yüzde 10-15 aralığında zam geldi” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım ise, ek sefer biletlerindeki zammın firmalara göre değişmekle birlikte yüzde 20’ye kadar çıktığını dile getirdi.

25 saatlik yola 1000 TL

TOFED Genel Başkanı Özcan, İstanbul’dan yola çıkan bir yolcu otobüsünün en ucuz güzergahının Trakya, İzmit, Adapazarı olduğunu; en pahalı biletin ise Van, Artvin’e olan yolculuklarda yaşandığını söylüyor.

Buna göre, İstanbul’dan Tekirdağ’a giden bir otobüs 150-180 TL’den başlarken; İstanbul-Kocaeli güzergahı için satılan biletler de 130 TL’den başlayıp 200 TL’ye çıkıyor.

İstanbul-İzmir 350 liradan başlayıp 600 liraya çıkarken; İstanbul-Ankara 200-370 TL aralığında; İstanbul-Artvin 750-800 TL aralığında değişiyor.

25 saati aşan İstanbul-Van güzergahı için satılan otobüs biletleri ise ek sefer zammıyla birlikte 1000 TL’yi gördü. Bu biletler 750 liradan başlayıp 1000 liraya çıkıyor.

Öte yandan TOF Genel Başkanı Yıldırım, ek sefer biletlerine yapılan zammın hem ek seferlerin tek yön yapılacak olmasından hem de ek sefere çıkacak araçların turizm sektöründen yüksek bedellerle kiralanıyor olmasından kaynaklandığını da belirtti.