Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Bayram öncesi akaryakıta gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

ÇİFTE MÜJDE

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta bu hafta çifte indirim bekleniyor.

LPG VE MOTORİNE İNDİRİM

5 Haziran Perşembe günü oto gazın litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorine ise 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim gelecek.

İndirimin ardından oto gazın fiyatı 24-25 lira bandında, motorinin fiyatı ise 45-46 lira bandına gerileyecek.

BENZİNE İNDİRİM YOK

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.