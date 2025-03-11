Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu. Yaklaşık olarak 16,5 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin lira olmak üzere toplamda 8 bin lira emekli bayram ikramiyesi alacak, böylece bayram ikramiyesinin bütçeye maliyeti 30 milyar civarında oluyor. Yüzde 33'lük bu artış Torba Yasa Teklifi çerçevesinde TBMM'ye sunuldu ve yasalaşması için çalışmalar hız kazandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

30 Mart tarihinde Ramazan Bayramı başlıyor. Milyonlarca emekli ise bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kesin tarihlerle ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Ancak, ikramiyelerin 24 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Kurban bayramı ise 6 Haziran ile 9 Haziran arasına denk geliyor. Bundan dolayı Kurban bayramı için bayram ikramiyelerinin bu tarihten önce emeklilerin hesabına yatması bekleniyor.

KİM NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine, çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75'i, çocuk olması durumunda ise yüzde 50'si ödenecek. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25'inden faydalanacak.

Yasa teklifi, önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifin kısa süre içinde Genel Kurul gündemine gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşması bekleniyor.