AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bayramın tüm İslam âlemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gültepe mesajında, bayramların toplumda sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın, kardeşliğin ve maneviyatın zirveye ulaştığı müstesna günlerdendir. Millet olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, bayramların getirdiği manevi iklim bizler için büyük bir fırsattır."

Gültepe, gençliğin toplumsal dayanışmadaki rolüne de değinerek, şunları söyledi:

"Gençlerimiz, bu güzel günlerde büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstererek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı, yardıma muhtaç kardeşlerimize el uzatmalıdır. AK Parti Gençlik Kolları olarak bizler de bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz."

Mesajının sonunda tüm Van halkının ve İslam âleminin bayramını kutlayan Gültepe, "Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.