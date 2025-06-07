Türki edebiyatının unutulmaz iki ismi olan Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın üniversite arkadaşı Muazzez Akkaya Giray, hayata veda etti.

Sezai Karakoç'un ünlü şiiri "Mona Roza"ya ilham olan Muazzez Akkaya Giray'a yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konuldu.

Bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

CENAZE PROGRAMI

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşının, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

MUAZZEZ AKKAYA GİRAY KİMDİR?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümü'ne girdi.

Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu.

HAZİNE AVUKATIYDI

Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalıştı.

MONA ROZA

Mona Roza, siyah güller, ak güller

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

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