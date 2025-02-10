Bu olayın yalnızca Vanspor camiasına değil, Türk futboluna ve sporun birleştirici ruhuna zarar verdiğini belirten Ayaz, 6022 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayaz, "Futbol, dostluk ve kardeşlik temelinde oynanan bir spordur. Ancak Vanspor kafilesine yapılan saldırı, sporun ruhuna ve adaletine büyük bir darbe vurmuştur. Bu tür olaylar, futbolun barışçıl ve adil yapısına zarar vermektedir. Vanspor camiasına, teknik heyetine, oyuncularına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

6022 Sayılı Yasanın Uygulanması Çağrısı

Ayaz, benzer şiddet olaylarının tekrar yaşanmaması için 6022 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, "Bu saldırının failleri hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Eğer bu olay cezasız kalırsa, benzer saldırıların önüne geçilemez. Sporda şiddetin karşısında durmalı, sporcuların ve taraftarların güvenliğini sağlamalıyız" diye konuştu.

"Şiddete karşı tek ses olalım"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İçişleri Bakanlığı ve tüm ilgili kurumları harekete geçmeye çağıran Ayaz, spor camiasına birlik içinde hareket etme çağrısı yaptı. Ayaz, "Tüm spor paydaşlarını, futbol ailesini, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları ve taraftarları şiddete karşı tek ses olmaya davet ediyorum. Spor, rekabetin dostça yaşandığı bir alandır; şiddetin yeri yoktur" şeklinde konuştu.

US-SEN, olayın hukuki sürecinin takipçisi olacağını ve Vanspor’a her türlü desteği sağlayacağını duyurdu.