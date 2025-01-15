Van OSB tarafından düzenlenen dayanışma ve istişare toplantıları devam ediyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, sanayicilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

2024 yılının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, 2025 yılı projeleri ele alındı. Van Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu ile sanayinin ve sanayicinin sorunları ve çözümünün masaya yatırıldığı toplantıda, üretimin büyümesi ve istihdam üzerindeki etkileri de konuşuldu.