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Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, son yılların en çok kar yağışının ardından vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri; 4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personelle caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekibinde çalışan Ferit Mamedi, vatandaşların zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "İlçemizde çok kar yağdı. Dün köy yollarını açtık. Bugün de çarşı merkezinde biriken karlar kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugün sabah itibariyle 30 sefer yaptığını dile getiren kamyon şoförü Selami Sarihan ise karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, “Dün ilçemizde çok kar yağdı. Dün mahalle yollarımızın hepsini açtık. Bugün de çarşı merkezinde biriken karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyoruz. 4 kamyon ve 5 iş makinesi görev alıyor. Ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri kırsalda kapalı bulunan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.