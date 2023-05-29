Wanhaber

Başkale ilçesinde Cumhurbaşkanı 1. Tur oylaması ile kıyaslandığında Recep Tayyip Erdoğan oyunu arttırırken, diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu da, katılım oranı baz alındığında oyunu yüzde 0.5 oranında yükseltmiş gözükse de, aldığı oy bakımından düşüş yaşadı.

Buna göre Başkale ilçesinde 1. Turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 19,84’le 4 bin 5 oy alırken, ikinci turda yüzde 22.99’la 4 bin 341 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 1. Turda yüzde 76,51’le 15 bin 442 oy alırken, 2. Turda yüzde 77.01’le 14 bin 544 oy aldı.

Mehmet Salih Giyci