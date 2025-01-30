Özellikle grip tedavilerinde hastanelere başvuran vatandaşlar, kendilerine serum verilmesi yönünde talepte bulunuyorlar. Bununla beraber bazı özel kliniklerde de ücret karşılığında, halk arasında ‘atom’ veya ‘vitamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar kullanılıyor.

Son olarak Afyonkarahisar’da grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte sarı serum uygulanan bir hasta tedavi sonrası hayatını kaybetti. Bu gelişme üzerine sarı serum gündeme gelirken, uzmanlar önemli uyarılarda bulunmaya başladı.

Bazı serumların hayati risk taşıdığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, “Halk arasında ‘atom’ veya ‘vitamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Seruma sarı rengini veren vitaminler ciddi alerjik reaksiyona yol açabilir. Hayati tehlike oluşturabilir. Grip, ilaç tedavisi alınırsa bir haftada; ilaç tedavisi alınmazsa 7 günde iyileşir” sözlerine yer verdi.