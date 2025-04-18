Etkinliğe öncülük eden SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yürüyüşün kalp sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekti.

“KALP SAĞLIĞI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK”

Dünyadaki ölümlerin en yaygın nedeninin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu belirten Sarıkaya, “Neredeyse her iki kişiden biri kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunu önlemenin en etkili yolu, düzenli egzersiz yapmaktır. Biz de bu nedenle hem sağlık çalışanlarımızla hem de vatandaşlarımızla birlikte farkındalık yaratmak istedik” dedi.

“ASIL KORUYUCU OLAN SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR YAPMAKTIR”

Günlük 30 dakikalık tempolu yürüyüşün kalp damar hastalıkları riskini yüzde 20 oranında azalttığını belirten Doç. Dr. Sarıkaya, “Spor ilaçlardan daha etkilidir. Toplumda yaygın bir yanlış inanış var; ‘Aspirin alayım, kan sulandırıcı kullanayım’ deniyor. Ancak ortada kanıtlanmış bir kalp hastalığı yoksa bu ilaçların faydası olmaz. Asıl koruyucu olan; yürüyüş yapmak, sağlıklı beslenmek, mevcut hastalıkların tedavisini düzenli takip etmek ve sigaradan uzak durmaktır” diye konuştu.

“TEMPOLU YÜRÜYÜŞ KALP SAĞLIĞINA FAYDALI”

Yürüyüşün zamanı ve şeklinin de önem taşıdığına dikkat çeken Sarıkaya, çok sıcak ya da soğuk havalarda, özellikle ağır yemeklerden sonra spor yapılmaması gerektiğini ifade etti. Spor öncesinde yeterli sıvı alımının önemli olduğunu vurgulayan Sarıkaya, “Markete gider gibi yavaş tempolu yürüyüşler yeterli değil. Nabzın belli bir seviyeye çıkması gerekiyor. Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, kalp sağlığı için oldukça faydalıdır” sözlerine yer verdi.

“GÖĞÜS AĞRISINA DİKKAT”

Sarıkaya ayrıca, mevcut hastalığı olan bireylerin spor öncesi doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini dile getirerek, “Kontrol altında olmayan hipertansiyon, şiddetli göğüs ağrısı veya kalp yetmezliği gibi durumlar varsa önce bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekir. Ancak tedavi altındaysa yürüyüş bu hastalıkları olumlu yönde etkiler. Bu tür yürüyüşler sık sık yapılmalı.” ifadelerini kullandı.