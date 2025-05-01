Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Kotan, uzun süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Kotan'ın sağlığına kavuşması, sevindirdi.

Kotan’ın sağlık durumu hakkında son bilgileri Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman WanHaber’e aktardı.

Van’da uzun yıllardır görev yapan ve Vanlıların sevgisini kazanan Prof. Dr. Çetin Kotan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 hafta önce taburcu olan Kotan’ın önümüzdeki günlerde görevine geri döneceğini belirten Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Prof. Dr. Çetin Kotan hocamızın durumu çok şükür gayet iyi, yaklaşık iki hafta önce taburcu edildi. Kaza sonrası ilk tetkikler yapılarak, Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi edilmişti. Sağlık durumu iyi olan Çetin hocamız, en yakın zamanda görevine dönerek hastalarıyla ilgilenmeye devam edecek.” diyerek sevindiren haberi duyurdu.