Yerli ödeme sistemi kamu ödemeleri için artık zorunlu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, resmi kurumların yaptıkları tüm ödemeler için TROY altyapısını kullanacak. Kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmedikçe TROY sistemine geçiş yapılacak.

EKONOMİK GÜVENİN ARTIRILMASI GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede TROY altyapısının kullanımının zorunlu olmasının gerekçesi olarak, Türkiye'nin ekonomik güvenliğinn artırılması olarak gösterildi. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ekonomik kaynakların yurt içinde kalması sağlanacak ve dışa bağımlılık azaltılacak.

Bu karar ile kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınması ve yerli teknolojilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Hangi ödemelerin TROY üzerinden yapılacağı ise merak ediliyor. Resmi Gazete'de açıklanan ödemeler ise şunlar:

BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Bugün itibarıyla başlayan TROY kart kullanımında kamu bankaları ile yapılan tüm protokoller yeni düzenleme kapsamında yenilenecek. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıdan yararlanacak.

'TROY' TANIMLI KART VERİLECEK

Kamu kuruluşlarının yaptığı ödemeler için sunulan banka kartları ve kamu bankalarının müşterilerine verdiği kredi ya da banka kartlarında yerli ödeme sistemlerini sunacağı açıklandı. Bu değişiklikle yeni müşterilerine ya da kart yenileme işlemi gerçekleştiren müşterilerine otomatik olarak 'TROY' tanımlı kartları sunacak.