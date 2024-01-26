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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ilave ödemeler ile ilgili açıklama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla birlikte, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bilgisi verildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun.