Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında, orman köylerinde ikamet eden ailelere yönelik çeşitli destek ve yardımlarda bulunacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylerinde ikamet eden aileler için bazı müjdeler hazırladıklarını bildirdi.

YARISI HİBE, YARISI DA FAİZSİZ KREDİ

Yumaklı, Bakanlığın orman köylülerine yönelik müjdeleri ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"İlk müjdemiz, orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. Yani 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak.

ÜCRETSİZ FİDAN DESTEĞİ

İkinci olarak, süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız.

Bir diğer müjdemiz, orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz. Son olarak da orman köyündeki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz. Müjdelerimiz, başta orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun."