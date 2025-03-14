Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da çeşitli programlara katılacak. Havayolu ile Van’a ulaşacak olan Bakan Tunç, Cuma namazı sonrası Van Valiliğini ziyaret edecek.

Kentteki ziyaretleri sürdürecek olan Bakan Tunç, Van Adliyesi, Van Barosu, akabinde Van Bölge Adliye Mahkemesini ziyaret edecek.

Bakan Tunç, AK Parti Van İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Van İl Teşkilatı vefa iftarına katılım sağlayacak.

Van’da ziyaretlerini tamamlayacak olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, gece saatlerinde havayolu ile kentten ayrılması bekleniyor.