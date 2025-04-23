Terörsüz Türkiye için adımlar atılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek.

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme için dün yeniden başvuru yaptı.

TARİH BELLİ OLDU

Parti adına açıklama yapan Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, görüşmenin bu hafta içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Beklenen tarih ise belli oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti görüşmesi, yarın gerçekleştirilecek.

GÖRÜŞMEDE PERVİN BULDAN YER ALMAYACAK

Pervin Buldan'ın da hastanedeki yoğunluk sebebiyle katılamayacağı görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

GÜNDEMDEKİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Oluç, Halk TV’de katıldığı programda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile Hukuk Komisyonu Sözcülerinin katılacağını duyurdu.

Görüşmede, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi planlanan yargı paketlerine dair DEM Parti'nin hazırlıkları ve talepleri masaya yatırılacak.