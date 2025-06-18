Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 264 tane hedef olduğunu belirterek, “Bu hedefler, hem yargı teşkilatının insan kaynakları ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik hem ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik. Hem de hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik, adalete erişimi kolaylaştırmaya yönelik çok sayıda hedef var. Daha önceki yıllardaki yargı reformu belgelerinin bir devamı niteliğinde sürekli ihtiyaçların çeşitlenmesi, gelişmesi neticesinde hep planlı bir reform süreci yaşıyoruz. Bu kapsamda ceza adalet sistemi ile ilgili hazırladığımız yargı paketi taslağını milletvekillerimizin takdirlerine arz etmiştik ve Meclis'imiz bunları değerlendirdi.

Bir kısmını bir sonraki yasama yılına devretti. Bir kısmı da yasalaşmış oldu. Yasalaşan hususlar çok önemli konular. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik tedbiri ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Artık bundan sonra o bir yıllık maktu denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişiler koşullu salıverme süresine ne kadar gün kalmışsa onun onda birini yatmak zorunda. Dolayısıyla sadece imza atıp cezaevinin kapısından geri dönmek yok. Suç işleyen bunun karşılığını basit suç da olsa görmüş olacak" diye konuştu.

'1 AY CEZASI OLAN EN AZ 5 GÜN YATACAK'

Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi öncesinde 2 yılın altındaki suçlarda hiç cezaevinde kalma durumunun olmadığını hatırlatarak, "Artık 2 yıl suç işleyen, 1 yıl koşullu salıvermeden yararlanabilmek için onun onda biri dediğimiz bir aydan fazla bir süre kalmış olur. Yani 1 ay cezası olan bile belli bir süre cezaevinde; en az 5 gün kalmış olacak. Bu cezasızlık algısını önlemeye yönelik; yapanın yanına kar kalmasın düşüncesiyle yapılan bir düzenleme. Yine özel infaz usulleri de çok önemli bir reform. Çok insani bir düzenleme. Konutta infazla ilgili olarak özellikle kadınların, çocukların konutta cezalarını infaz edebilmeleri ve belli yaşın üstündeki kişilerin belli miktardaki suçlar ve cezalar bakımından cezalarını konutta çekebilmeleri bakımından önemli düzenlemeler yapıldı" dedi.

Bakan Tunç ayrıca, özel infaz hükümlerinin de kapsamının genişletildiğini anımsatarak, konutta infaz, hafta sonu infazla ilgili değişikliklere gidildiğini kaydetti.

BOŞANMA DAVALARINDA 'AİLE ARA BULUCUSU' DÖNEMİ

Bakan Tunç, aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri de kısa süre içerisinde Meclis'e sunacaklarını vurgulayarak, "Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce bir sonraki hayatlarını kurabilmeleri, aile kurumunun zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz.

Bu da aile ara buluculuğu ile ilgili husus. Kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı; bunların ara buluculuk kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil ama diğer boşanma davaları ve bunların ferileriyle, tazminat, nafaka konularıyla ilgili olarak aile ara buluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz.

Aile ara buluculuğunda, şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarında dava açmadan önce ara bulucuya başvurma imkanı getireceğiz. Ve bu ara bulucular da konusunda uzman ve belli bir tecrübeye sahip kişilerden oluşacak. Eğer ara bulucu önünde boşanmaya ya da evliliğin devamına anlaşamazlarsa o zaman dava açma durumu söz konusu olacak" diye konuştu.

'KADINA ŞİDDET NOKTASINDA YASAL DÜZENLEME YAPACAĞIZ'

Bakan Tunç ayrıca, boşanma davalarının, maddi tazminat davalarından ayrı görülüp bir an önce kesinleştirilmesiyle ilgili süreç olduğunu vurgulayarak, "Yine anlaşmalı boşanma davalarında 1 yıllık bekleme süresi vardı. Bu süreyi de kaldırarak özellikle birtakım mağduriyetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Tabii adli tatilde de yine aile hukukundan doğan davaların görülmesi lazım.

'Aile Yılı'ndayız; özellikle 'Aile Yılı'nda biz de Aile Bakanlığımızın bu önemli çalışmasına katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle yargı alanındaki kısmı; kadına şiddetin önlenmesi, caydırıcılık, çocukların korunması, boşanma davalarında özellikle kadınların mağduriyetinin önlenmesi ve uzun süren davalarda aile kurumunun zedelenmemesi bakımından bu yasal düzenleme taslaklarını ilgili bakanlarımıza da istişare ederek, inşallah milletvekillerimizin takdirlerini arz etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, tüm bu yeniliklerin Meclis'in takdirine kaldığını ama büyük ihtimalle ekim ayına sarkabileceğini de ifade etti.

Yeni yasama döneminde, covid-19 ile ilgili yapılacak düzenleme talebinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusuna da değinen Bakan Tunç, "Covid'le ilgili vatandaşlardan gelen talebimizi aktarmıştık. Burada suç tarihi bakımından, cezaevinde bulunanlar bakımından yararlanma, yararlanılmama gibi bir durum söz konusu olmuştu. Bu taleplerin değerlendirilmesi elbette ki Meclis'imizin takdirinde olan bir husus. Önümüzdeki yasama yılında yeniden gündeme getirilir mi, tüm bunlara Meclis karar verecek" dedi.

Bakan Tunç, bir gazetecinin, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatının, müvekkilinin kanser tedavisi gördüğünü belirterek tahliye talebinde bulunduğunu hatırlatması üzerine de “Sağlık sorunuyla ilgili talebi elbette değerlendirilir. Bu noktada Adli Tıp Kurumu yetkilidir. Tüm bunları değerlendirecek olan tabii infaz kanunumuz çerçevesi içerisinde ilgili kurumlarımız; talep değerlendirilir" diye konuştu.