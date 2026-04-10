Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen İhtisas Akademi’26 lansmanı ile birlikte bir dizi programa katılmak üzere bugün Van’a geldi.

Bakan Tekin Muradiye ilçesinde okul ziyareti de gerçekleştirdi. Ardından TÜGVA tarafından yürütülen program kapsamında gençlerle bir araya gelen Bakan Tekin, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

BAKAN TEKİN: EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van’da yaptığı açıklamalarda eğitim sisteminde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, derslik sayısının artırıldığını, sınıf mevcutlarının düşürüldüğünü ve okullarda teknolojik imkânların güçlendirildiğini söyledi. Eğitimde sadece bilgi aktarımına değil, beceri temelli bir yaklaşıma geçildiğini belirten Tekin, müfredatın da bu doğrultuda yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Tekin, “2002 yılından itibaren Türkiye’de derslik sayısı ciddi şekilde artırılmış. 2002 yılında yaklaşık 330 bin olan derslik sayısının önemli bir bölümü ya deprem nedeniyle ya da ekonomik ömrünü tamamladığı için kullanılmaz durumdaydı. Bugün ise Türkiye’de yaklaşık 750 bin dersliğe ulaşılmış durumda. Bu süreçte yaklaşık 600 bin yeni derslik inşa edilmiş ve böylece derslik başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azalmış, sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 20’li rakamlara kadar gerilemiştir.

Bu da OECD ortalamalarıyla uyumlu bir seviyeyi ifade ediyor. Yine o dönemlerde öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin mektuplarında dile getirdiği birçok sorun bulunuyordu. Örneğin öğretmenlerimiz, “45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilmek istiyoruz” ifadesini kullanıyordu. Bugün ise bu sayı çok daha düşük seviyelere indirilmiştir. Yine aynı dönemde okul fiziki koşullarına ilişkin ciddi eksiklikler vardı. Öğretmenler, öğrencilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için okul dışına çıkmak zorunda kaldığını ifade ediyordu. Bugün ise Türkiye’nin tüm okullarında bu temel ihtiyaçlar okul içinde karşılanabilir hale geldi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

VALİ BALCI: VAN’DA BİRÇOK ALANDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLİYOR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ’de düzenlenen TÜGVA İhtisas Akademisi programında yaptığı konuşmada, Van’a yapılan yatırımları anlattı.

Van’da eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar birçok alanda önemli işler gerçekleştirildiğini anlatan Vali Balcı, “Bugün Van’da sadece son dört yılda yaklaşık 20 milyar liralık eğitim yatırımı hayata geçirilmiştir. Van, genç nüfusu ve potansiyeliyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri. TÜGVA da bu potansiyelin değerlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Gençlerimizin milli ve manevi değerler çerçevesinde kendilerini geliştirmeleri, üretken bireyler olarak geleceğe hazırlanması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu süreçte katkı sunan TÜGVA Genel Başkanı’na ve tüm teşkilat mensuplarına da teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletvekillerimiz, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte Van’ımızın her alanda gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirilmekte.” şeklinde konuştu.

BEŞİNCİ: GENÇLERİMİZE EĞİTİMLER VERİLİRKEN SOSYAL YÖNLERİ DE GÜÇLENDİRİLİYOR

TÜGVA İhtisas Akademi kapsamında konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programın yalnızca akademik gelişimi değil aynı zamanda gençlerin sosyal yönlerini de güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Gençlerin gönüllülük faaliyetleriyle desteklendiğini ifade eden Beşinci, İhtisas Akademi’nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılan bir eğitim modeli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İhtisas Akademi kapsamında gençlerimize bu yönde eğitimler verilirken sosyal yönlerinin de güçlenmesine önem veriyoruz. Bu proje biraz daha nitelik tarafıyla öne çıkan bir proje. Türkiye genelinde öğrencilerimizin tercihine göre başvurular alınıyor ve kişisel ilgi alanlarına göre bu eğitimlere katılım sağlanıyor. Bu anlamda önemli bir rakam ama asıl önemli olan, burada edinilen bilgi ve tecrübeler. Çok önemli isimlerle bir araya geliyorlar. Bugün Bakanımız bizleri kırmadı, buraya kadar geldi ve gençlerimizle buluştu. Yazarlar, futbolcular, sanatçılar ve birçok farklı isim üniversitelere konuk oluyor; öğrenciler de bu deneyimlerden faydalanıyor. Lisans ve ön lisans öğrencilerinin başvurabildiği bu akademide, sonrasında beklenti; öğrencilerin akademik yazılar, makaleler ve kendi alanlarına daha derinlemesine odaklanmalarıdır.”

REKTÖR ŞEVLİ: MERKEZE ALAN REFORMLAR BİZLER İÇİN SADECE BİR YOL HARİTASI DEĞİL

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İhtisas Akademi 2026 programında yaptığı konuşmada, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar değil, aynı zamanda karakter, bilinç ve medeniyet tasavvurunun inşa edildiği merkezler olduğunu belirtti.

TÜGVA ile yürütülen programın gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Şevli, “Üniversiteler sadece bilgi aktaran mekanlar değil; aynı zamanda karakterin, şuurun ve medeniyet tasavvurunun inşa edildiği merkezlerdir. Bu çerçevede bugün TÜGVA ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İhtisas Akademi programı, gençlerimizin sadece akademik değil; entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan da derinlik kazanması noktasında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile fırsat eşitliğini merkeze alan reformlar bizler için sadece bir yol haritası değil, aynı zamanda büyük bir motivasyon kaynağıdır.” diye konuştu.

SIĞINÇ: EĞİTİM, HAYATIN HER ALANINA DOKUNAN BİR GELİŞİM SÜRECİNE DÖNÜŞMEKTE

İhtisas Akademi Programı’nda konuşan TÜGVA Van İl Başkanı Hamza Sığınç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitim sistemine yeni bir vizyon kazandırdığını söyleyerek, “Bugün, eğitimde yeni bir vizyonu temsil eden Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ve gençlerimizin çok yönlü gelişimine katkı sunan İhtisas Akademi Programı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İhtisas Akademi çalışmaları, gençlerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, tarih bilinci kazanmalarına, kimlik ve aidiyet duygularını güçlendirmelerine önemli katkılar sunuyor. Bu yönüyle eğitim, yalnızca sınıfla sınırlı kalmamakta; hayatın her alanına dokunan bir gelişim sürecine dönüşmekte.” dedi.

Programa çok sayıda protokol üyesi ile birlikte öğrenciler de katılım sağladı.