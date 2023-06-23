Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek kararlılık mesajı verdi.

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Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek dünde Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

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Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine yükseldi.

Faiz karar metninde parasal sıkılaşma sürecine dikkat çekilirken, kademeli faiz artırımları yapılacağı şeklinde mesajlar yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kritik faiz kararını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik…

Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

HABER7