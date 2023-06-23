Van Büyükşehir Belediyesi bilgilendirici aile içi seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevede Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde ‘Toplumun Temeli Aile’ semineri düzenledi.

Seminere Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Van Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Şaban Karasakal, katılımcılara ailenin önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, sevgi, saygı, sadakat ve Peygamber Efendimizin aile hayatı konularından çeşitli bilgiler verdi.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.iha