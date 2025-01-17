2024-2025 yılı İhtisas Akademi Konferansı açılış törenine Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun yanı sıra Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz ve çok sayıda kişi katıldı.

Programın açış konuşmalarını yapan TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, “TÜGVA 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni neslin bir evi ve vakfı olsun diye kurulan bir vakıftır. TÜGVA bugün 81 ilde 700 ilçeye yakın teşkilatlanması olmuş, 600 binin üzerinde gönüllü üyesi olan; üniversite, ortaokul, lise, kadın ve çalışan gençlik spor gibi birçok koordinatörlüğü ile çalışan Türkiye’nin en büyük gençlik hareketidir.” ifadelerine yer vererek TÜGVA Van Temsilciliği olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

VALİ BALCI: YAŞAMA DAİR HER ALANA DOKUNUYORUZ

Vali Ozan Balcı, “Van’da hem siyaset dünyası, hem üniversite, hem diğer kurumlar, hem de sivil toplum kuruluşları ile büyük bir işbirliği ve uyum, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedeflerle paralel olarak; eğitim, sağlık, kültür, turizm, kırsal altyapı, ulaşım, iletişim, enerji, hayata ve yaşama dair her alana dokunuyoruz. Türkiye’nin önünün ve ufkunun çok açık olduğuna inanıyoruz. Bu coğrafyanın sadece yıldızı değil aynı zamanda güneşi gibi parlayacak, biz de bu güneş altında, güzel bir yer edinebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

BAKAN MEMİŞOĞLU: BİLGİYLE HAREKET EDEN BİR NESİL VAR

TÜGVA tarafından gerçekleşen programa dair konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Ülkenin son 20 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni nesiller içerisinde büyüyorsunuz.” dedi.

TÜGVA’nın geleceği sorgulayan genç nesiller yetiştirdiğine değinen Memişoğlu, “Sorgulayan, nedenine ve niçinine bakan aynı zamanda araştıran, pragmatik değil bilimle, bilgiyle hareket eden bir nesil var. Tüm bunları yaparken de değerlerimize, geçmişimize, kültürümüze sahip çıkan bir neslimiz var. TÜGVA bu tarafıyla; hem değerlerini kaybetmeyen hem nasıl ve niçinini sorgulayan, hem de çalışıp üreten bir gençlik ve gelecek, ülkeyi yönetecek insanlar geliştirmek için çaba harcıyor.” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu programda aynı zamanda Van YYÜ’lü gençlerle de interaktif soru cevap yaparak, merak edilenlere de cevap verdi.