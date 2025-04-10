Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi’nin paydaşlığıyla düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) açılışına katıldı.

Bir süredir hazırlıkları yapılan DAKAF’25’in açılışına yoğun bir katılım oldu. Bakan Kacır, Van Valisi Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, paydaş üniversite rektörleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Açılışta İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Van YYÜ Akademik Orkestrası müzik dinletisi sunuldu. Van YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü gösterisinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Van Fuar ve Kongre Merkezinde açılışı gerçekleştirilen fuarda, Bakan Kacır hem Van hem de Doğu Anadolu Bölgesi adına önemli mesajlar verdi. Gençlerin kariyer fırsatlarıyla buluştuğu etkinlikte, bölgenin sanayi, teknoloji ve istihdam potansiyeline yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, açılış sonrası da stantları gezdi.

BAKAN KACIR: GENÇLERİ GELECEĞİN YETKİNLİKLERİ İLE BULUŞTURUYORUZ

Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalardan bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Kariyer fuarının bölgenin beşeri sermayesinin güçlenmesi, istihdamın artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin verimli geçmesini temenni ediyorum. Bilim kültürünü kuvvetlendiren çalışmalar yapıyoruz; üniversite öğrencilerine ‘Sektör Kampüste’ programı ile profesyonel kişiler tarafından sahadan hazırlanan zenginleştirilmiş dersler almalarına imkân sunuyoruz.

Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda gençleri geleceğin yetkinlikleri ile buluşturuyoruz. Üniversitelerde yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge’den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla Milli Teknoloji Kulüpler Birliği’ni, TÜBİTAK aracılığıyla kuruyoruz.” dedi.

“FUAR, ETKİN BİR ADRES HALİNE GELDİ”

Bakan Kacır, fuarın gençler için önemine de değinerek, “Kariyer fuarlarını gençlerimizin gelecek projeksiyonlarını şekillendirmek için ilk temas noktalarından biri olarak değerlendiriyorum. İlki 2018 yılında gerçekleşen ve bu yıl 200’den fazla kamu ve özel sektör paydaşı ile düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, kısa sürede bölgedeki gençlerimizin geleceklerini şekillendirmek için etkin bir adres haline geldi. Fuar, aynı zamanda bölgede yatırımları bulunan ve bölgeye yatırım planlayan öncü firmalarımız için de gençlerimizle bir tanışma vesilesi oldu” diye konuştu.

“ESER VE HİZMET SİYASETİ MEYVELERİNİ VERİYOR”

Bakan Kacı, konuşmasının devamında; “Son 22 yıldır bölgemizde sürdürdüğümüz eser ve hizmet siyaseti meyvelerini veriyor. Tarih boyunca pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzide toprakları, bu bölgeyi hak ettiği konuma taşıdık. Hizmetlerden mahrum bırakılmış Doğu Anadolu Bölgesi’ni yatırımın, üretimin ve istihdamın çekim merkezi haline getirdik.

Bu bölgede yer alan şehirlerimizde 4 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve böylece sayılarını 20’ye çıkardık. OSB’lerimizde 65 binden fazla ilave istihdam sağlamış olduk. Yatırım teşvikleri ile 556 milyar TL’lik yatırımın ve 317 bin istihdamın önünü açtık. 6 bin 553 yatırıma destek olduk. Bölgemizin katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının tesis edilmesinde önemli rol üstlenen 5 teknopark, 7 Ar-Ge merkezi ve bir tasarım merkezini kazandırdık. Bunlarla beraber yeni yatırımlara da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Van’daki eğitim ve bilim faaliyetlerine de vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyemizle yapılan iş birliği neticesinde şehrimizdeki okulları, kütüphaneleri 758 binden fazla TÜBİTAK bilim kitabıyla buluşturduk. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda Van bölge proje sergisine katılan gençlerimizle bir araya geldik; onların araştırmacı ruhla gerçekleştirdiği projeleri kendilerinden dinleme imkânı elde ettik. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’mızın tüm katılımcılarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış programına Bakan Kacır’ın yanı sıra Van Valisi Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, paydaş üniversitelerin rektörleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış sonrası Bakan Kacır ve beraberindeki protokol üyeleri stantları gezdi.