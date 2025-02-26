Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, yaptığı yazılı açıklamada dar gelirlilere TOKİ aracılığıyla sosyal konut, orta gelirlilere Emlak Konut aracılığıyla yeni projeler ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş birliği ile de arsa tesisi gibi adımları devreye alarak, kira/konut sıkıntısına çözüm sağladığı belirtildi. Bakanlığın bugüne kadar TOKİ koordinesiyle 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettiği; 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşasının ise devam ettiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında pandemi ve asrın felaketi nedeniyle bir süre yavaşlayan çalışmaların da bu yılın başı itibarıyla yeniden hızlandığı duyuruldu.

'YENİPEÇENEK'TE 7 BİN 825 SOSYAL KONUT TESLİM EDİLDİ'

"Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık/Yenipeçenek'te de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projenin büyük bölümü tamamlandı" denilen bakanlık açıklamasında "18 etaptan 11’inde inşaatlar bitti, teslimatlar sürüyor. Bu yıl 5 etabın daha tamamlanmasıyla toplam 12 bin 909 konut, 143 iş merkezi, 2 okul, 6 cami, 3 mescit bölgede inşa edilmiş olacak. Bugüne kadar 7 bin 825 sosyal konut teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

'ONLAR KONUŞUR, AK PARTİ YAPAR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "23 yıldır böyle onlar konuşur, AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.

'ÇEREZ PARASI ÖDER GİBİ TAKSİT ÖDÜYORUM'

Bakanlığın açıklamasında konut sahibi olanlara da yer verildi. Yeni evine taşınan hak sahibi Perihan Kepez, sosyal konut kampanyası aracılığı ile kira öder gibi ev sahibi olduğunu belirterek, "Kendi adıma diyeyim evin 'e' harfini bile alma imkanım olmazdı. Evime girince ne kadar şaşırdıysam 4 yaşında toruna 'bak Ayşe Betül benim anahtarım oldu' demişim. Çünkü benim hayatta hiç evim olmadı. Şu durumda çerez parası öder gibi taksit ödüyorum. Devlet bize bu imkanı sunmasaydı, durduğumuz yer hiçbir zaman olmazdı. Kimse nankör olmasın ben Tayyip Erdoğan'a sürekli diyorum ki cennetliksin. Allah senden razı olsun. Çünkü bu imkanı bize o sundu" dedi.

Bakanlığın açıklamasında yer verilen emekli hak sahibi Rasim Çoklü ise "10 ay önce yeni evime taşındım, uygun taksit imkanı sayesinde 60 yaşında ilk kez ev sahibi oldum. Dünyalar benim oldu. Ben 60 yaşına geldim, böyle bir mutluluğu yaşamadım. Çünkü hiç ev sahibi olmadım. Yıllarca kirada oturdum. Yeniden doğmuş gibi, dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim. Şu anda burada 7-8 bin TL aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi oldum" diye konuştu.

Bir başka hak sahibi muhasebeci Yakup Özcan da TOKİ’nin sunduğu projeden faydalanarak ev sahibi olduğunu anlattı. Özcan, "2023 Ağustos'ta taşındık. Şimdi ödemelerimiz devam ediyor. Burada kiralar 18-20 bin TL. Biz 2 bin 500 TL ödüyoruz. Yani bunu babası oğluna vermez. Burada baba özelliği var, devletin sıcak eli var. Sosyal politikalar denilen de bu olsa gerek.

Herkesin üzerinde duracağı şey dar gelirliler için; önce başını sokacağı bir ev ikincisi ödeme koşulları. Ben 600 bin TL'yi 20 senede taksitle ödeyeceğim, Bu harika bir şey. TOKİ'nin yaptığı binaların kalitesini depremlerde gördük. Hepsi ayakta kaldı. Üstelik kullanılan malzemeler de kaliteli. Burası dar gelirli insanlar için ideal bir yer" dedi.