Bakan Kacır, ülkenin Türkiye Yüzyılı'na son 22 yılda yakaladığı siyasi ve ekonomik istikrar ile güçlü şekilde adım attığını belirterek, "Tüm dünyanın krizler ve daralmalardan geçtiği, belirsizliklerle sınandığı bir ortamda, son 17 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimiz ile milli gelirimiz 1,3 trilyon dolara ulaştı.

Yıllık ihracatımız 263,4 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Türkiye, gerek bölgesinde gerekse de dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna erişti. 2002'den bu yana hemen her alanda büyük bir mesafe kateden Türkiye, üretimde ve teknoloji geliştirmede küresel bir merkeze dönüştü. Türkiye, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Üretim gücüyle yalnızca bölgesinin değil, dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biridir.

Elbette bu kazanımlarla yetinmeyeceğiz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh ve güçlü bir ülke konumuna taşıyacağız. Üreticilerimizi her daim yüreklendirmeye, onları büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Elbette bu yaklaşımın olmazsa olmaz unsurlarından biri; yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunmaktır. Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerimizi, sanayi sitelerimizi ve endüstri bölgelerimizi son 22 yılda ülke sathına yaydık. 48 bin hektar olan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektara ulaştırdık" dedi.

OSB'LERİN SAYISI 191'DEN 366'YA YÜKSELDİ

Son 22 yılda sanayi gücünün lokomotifi OSB'lerin sayısını 191'den 366'ya yükselttiklerini vurgu yapan Bakan Kacır, "OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında OSB yönetmeliğinde yaptığımız reform niteliğindeki değişikliklerle, sanayicilerimizin yatırım yerlerine erişimini kolaylaştırdık. Kural bazlı, şeffaf bir yönetişim inşa edecek yeni modelle, her ayın ilk pazartesi günü, tüm OSB'lerimizde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişime açıyoruz. İlk 6 ayda 160 OSB'de, toplam 11,5 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayicimiz başvuru yaptı.

34 OSB'de 26,9 milyon metrekare alan için 888 sanayicimiz ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ay yayınladığımız ilanımızla birlikte, 15 OSB'de toplam 16 milyon 959 bin metrekarelik 1072 yatırım yeri tahsis başvurusuna açılırken, 23 OSB'de 6 milyon 917 bin metrekarelik alan ise ön tahsis başvurusuna açıldı. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında, rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, 2 bin 30 sanayi ve teknoloji stratejimizi kamuoyuyla paylaştık.

Yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımladığımız 5 ana hedefe ulaşmamızı sağlayacak 100 strateji ve vizyonumuzu somutlaştıran 20 makro hedef tanımladık. Stratejimiz doğrultusunda, OSB'lerimiz ve endüstri bölgelerimizin toplam büyüklüğünü halihazırda mevcut olan 150 bin hektardan, 350 bin hektara çıkarma hedefi belirledik. Aynı zamanda, bu alanların demir yolu ve liman bağlantılarını iyileştirerek, sanayi ürünlerinin pazarlara daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşmasını sağlayacak adımları da atacağız. KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) ölçeğindeki girişimlerimizin rekabet gücünü artıracak, ölçeklerini büyütmelerine olanak tanıyacak programlara geniş yer verdik.

Özellikle tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerde istihdamın korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizler zanaattın, mesleğin ve dürüstlüğün timsali olan esnafımıza ve KOBİ'lerimize can suyu olmayı, şehirlerimizin kalkınmasının anahtarı olarak görüyoruz. Son 22 yılda, Van ilimizde 18 binden fazla KOBİ'mize sağladığımız 4 milyar liralık destek bunun somut bir göstergesidir. Şehrimizdeki sanayi sitelerini de KOBİ'lerimizin ve esnaflarımızın mekansal ihtiyaçlarına bütüncül bir yaklaşımla yanıt veren, güçlü altyapı ve üstyapıya sahip, ahilik kültürünü canlı tutan örnek üretim alanları olarak konumlandırıyoruz. Bu anlayışla, 22 yılda 4 sanayi sitesini hizmete açtık" diye konuştu.

2 BİN 600 İLAVE İSTİHDAM OLUŞTU

Sanayi sitelerine sağlanan 872 milyon lira destekle 2 bin 600 ilave istihdam oluşturduklarını anlatan Bakan Kacır, “Biz, ülkemizin Doğu'ya açılan kapısı Van'ın kalkınmasının, ülke ekonomisi için adeta bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. Van'ın kalkınması gerek bölgenin gerekse de ülke sathının dengeli ve daha dirençli bir yapı kazanması demektir. Bugün temelini attığımız, 300 iş yerili Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve 335 iş yerili Tuşba Sanayi Sitesi ile 13 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak iki önemli yatırım için adım atıyoruz.

Kümelenerek birlikte üreten, planlı ve verimli bir üretim anlayışı ile iş yapan esnafımızın, ortak bir mutabakat ile sanayi sitesi kurmasını destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Üretimde ve verimlilikte nizamı, sürdürülebilir ve sürekliliği esas alan bir yaklaşımı öncelemeyi sürdüreceğiz. Van'ın ve bölgemizin kalkınması adına alın teri döken her adıma destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır daha sonra Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.