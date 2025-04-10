İlk olarak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın (DAKAF’25) açılışına katılan Bakan Kacır, ardından Van Bedesten Çarşısının açılışına katıldı. Ziyaretlerini sürdüren Bakan Kacır, akabinde AK Parti Van İl Başkanlığına geçti.

BAŞKAN ARVAS, “BATIDA NE VARSA DOĞUDA DA O VAR”

Van’da AK Partili olmanın dava, fedakarlık ve erdemlik gerektirdiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Van gerçekten doğunun şirin ilidir. Allaha hamd olsun 22 yıldır batıda ne varsa AK Parti iktidarında doğuda da o var. Burada AK Parti rozeti takmak o kadar kolay değildi. AK Parti’nin bayrağını doğuda dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnşallah var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın emanetini daha iyi bir şekilde koruyarak yerel ve genel seçimlerde hak edildiği yere getireceğiz.” dedi.

BAKAN KACIR, “BİZİM DAVAMIZ MİLLET MEMLEKET DAVASIDIR”

İl binasında parti teşkilatına hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu güzel şehirde AK Parti ailesiyle, sizlerle, değerli kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olarak Türkiye'yi tam bağımsızlık yolculuğunda güçlendirecek, Türkiye yüzyılını inşa edecek adımları atmak üzere hep birlikte canla başla dur durak bilmeksizin gece gündüz koşmaya devam ediyoruz. Bizim davamız millet memleket davasıdır. Bizim davamız güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Bizim davamız tam bağımsız Türkiye davasıdır.” dedi.

“VAN'A BİR BİLİM MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hep birlikte başarılara imza atılacağının vurgusunu yapan Bakan Kacır, “Allah'ın izniyle daha büyük başarılara da imza atacağız. Havacılıkta nasıl başarılı olduysak uzay teknolojilerinde de kendi uydu geliştirme kabiliyetlerimizi çok daha ileri düzeylere taşıyacağız. Uzaya bağımsız erişen bir ülke olacağız ve bütün bunları yaparken hiçbir şehri hiçbir bölgemizi geride bırakmayacağız.

Van'a bir bilim merkezi kazandıracağız. Terörsüz Türkiye'de Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bizim nazarımızda Van, Allah'ın izniyle güzelliklerin şehridir, eserlerin şehridir, projelerin şehridir, kalkınmanın şehridir. Bu şehirde AK Parti davasını, AK Parti bayrağımızı güçlü bir şekilde taşıdığınız için bu davanın bu şehirde neferliğini yürüttüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

AK Parti Van İl binası ziyaretinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, akabinde Van Valiliğini ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı ve toplu fotoğraf çekimiyle programı sona erdi.