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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası'nda katıldığı toplantıda konuştu.

İstihdama ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl genelinde 1 milyon 955 bin istihdam artışı kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.

İlk 6 ayda net 220 bin istihdam artışı

Tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışı olduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Sanayi sektöründe 520 bin ve inşaat dahil hizmetler sektöründe 1 milyon 519 bin istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır."

İstihdam oranı yüzde 48,4 oldu

TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı da 0,5 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Haber7