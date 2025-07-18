Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, sürecin şeffaf ve sosyal diyalog içinde yürütüldüğünü belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bilir ki onları enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık" dedi.

Teklifin ayrıntılarını paylaşan Bakan Işıkhan, "Hükümet olarak teklifimizi açıklamak isterim; işçilerimize birinci altı ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz.

TÜHİS ile birlikte sendikalarımızla bir araya gelerek Kamu Çerçeve Protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız. İşçilerimizin ve sendikalarımızın da müsterih olmalarını özellikle istirham ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyor, toplantıya katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.