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Wanhaber / Fatma Öztürk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Van’a gelerek bir dizi programa katılacak.

Sabah saatlerinde Van’a gelmesi beklenen Bakan Bayraktar’ın Valilik ziyareti gerçekleştirmesi ve ardından esnaf ziyaretlerine katılması bekleniyor.

‘2023 Şehir Buluşmaları’ kapsamında Van’a geleceği kaydedilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ın AK Parti Van İl Başkanlığı’nı da ziyaret etmesi, ardından kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulunması planlanıyor.

Bakan Bayraktar’ın son olarak akşam yemeğinde basın mensupları ile bir araya geleceği öğrenildi.