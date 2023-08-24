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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı salonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çiçek aranjmanı ise ilgi odağı oldu.

Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıldönümü nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı jesti yaptı.

1071 ADET KIRMIZI GÜL VE KARANFİLLE TÜRK BAYRAĞI

Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin yapımında, 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı, beyaz güller ve karanfillerle Türk bayrağı yapıldı. Haber7