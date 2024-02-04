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Yerel seçim havası, siyaset arenasında etkisini göstermeye devam ediyor.

Adaylarını açıklayan partilerden olan MHP, sahadaki çalışmalara da başladı.

Bu kapsamda da MHP Lideri Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, "Manisa'nın ufkunu kapatmaya niyetlenenlere geçit yoktur" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Taksi şoförümüzü katleden alçağın vatandaşlıktan çıkartılması adalet mecburiyetidir"

31 Ocak gecesi tertemiz bir taksi şoförümüz üşümesin diye aracına aldığı bir cani tarafından vuruldu ve hayattan koparıldı. DEM'ci ve bölücü bu caninin herkese güvenmeyeceksin sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Şoförümüzün ailesine başsağlığı diliyorum. Yeminli türkiye düşmanları kara propaganlarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten, birimize sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Kötülüğe, kötümserliğe teslim olmayacağız. Milli birlik ve kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. Teröre ve teröriste acıma olamaz. En ağır şekilde cezalandırılması ve bir daha güneş ışığı görmemelidir. Taksi şoförümüzü katleden alçağın vatandaşlıktan çıkartılması adalet mecburiyetidir.

Fatih Camii imamına yapılan saldırısı, Santa Maria Kilisesi'nde işlenen Cinayet, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya yapılan suikast, Türkiye aleyhine yapılan saldırıların birkaçıdır.