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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili seçimleri öncesi, Van bağımsız milletvekili adayı İdris Ahi, Beşyol Meydanı’nda düzenlediği mitingle, alana gelen vatandaşlara seslendi.

Milletvekili genel seçimlerinde bağımsız aday olması ile tanınan İdris Ahi, bu geleneğini 28. Dönem milletvekili genel seçimlerinde de sürdürdü. Ahi, bir kez daha Van bağımsız milletvekili adayı oldu.

Sabahın erken saatlerinde miting alanına gelerek hazırlıkları yerinden takip eden Ahi, öğleden sonra da miting alanında bulunanlardan destek istedi ve seçilmesi durumunda Van’ın sorunlarını çözmek için çalışacağını söyledi.

Alanda bulunanların “İdris Vekil meclise” sloganlarına karşılık veren Ahi, “Ben sizin hizmetkârınız İdris Ahi” dedi. Renkli siması ile miting alanında bulunan vatandaşlarla keyifli vakit geçiren Ahi, Van’ın dile gelmiş belli başlı sorunlarından söz ederek, bunları çözmeye talip olduğunu anlattı.

Ahi, “Özellikle Van’ın sorunlarından bir tanesi, çevre yoludur. 20 senedir çevre yolu yılan hikâyesine dönmüştür. Bir türlü çevre yolu sorunu bitmiyor. İktidar olsun, muhalefet olsun herkes geldi geçti. Kimse bu sorunu çözmedi. Allah nasip ederse, bana destek verirseniz, çevre yolu sorununu çözeceğim, takipçisi olacağım” dedi.

Van’da fabrikaların çoğaltılması gerektiğine dikkat çeken Ahi, “Türkiye geneline bakacak olursak, Van’da olduğu kadar hiçbir yerde demir madeni yoktur. Çimento fabrikaları çok az, neden bir çelik demir fabrikası olmasın? İdris Ahi’ye destek verirseniz, buna emin olun 10 tane yeni çimento fabrikası ve yeni demir çelik fabrikası kuracağım” diye konuştu.

Seçim vaatleri hakkında vatandaşlara hitap eden Ahi, “Gençlerimiz yeni stadyum istiyor. İnşallah İdris Ahi kazanırsa Van’a yakışır bir stadyum yapacak. Başlık parasını kaldıracağım. Van’a hızlı tren getireceğim. Otogarımız gerçekten çok küçük, Van’a büyük bir otogar yapacağım. Taziye yemekleri millet kredi çekmek zorunda kalıyor. Seçilirsem taziye yemeklerini de kaldıracağım” şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik

