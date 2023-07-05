Bağ-Kur'lular merakla emeklilik prim gün sayılarının düşürülmesini bekliyor.

Bu konuda konuşmak üzere Ensonhaber canlı yayınına katılan İş ve SGK Uzmanı Özgür Kaya, yaptığı açıklamalar ile müjdeyi duyurdu.

Sunucu İlker Koç, "Prim gün sayılarında bir değişiklik olacak mı? Olursa ne şekilde olacak? EYT'liler gibi esnafın da yüzü gülecek mi yakın zamanda?" sorusunu yöneltti.

"2023 yılı bitmeden önce, Bağ-Kur'daki 9 bin rakamını unutacağız"

Özgür Kaya ise soruya şu şekilde cevap verdi:

"Bağ-Kur bizim sosyal güvenlik sistemimizin en netameli konularından bir tanesidir. Bağ-Kur gariptir, garibandır. Şu an Bağ-Kur en fazla prim ödenen bir sigorta sistemimiz. Bağ-Kur'dan emekli olabilmeniz için tam 25 yıl çalışmanız gerekiyor. Yani 9 bin gün prim ödemeniz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da konuyla ilgili gerekli çalışma talimatını gerekli bakanlığa ve bürokratlara verdi. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Bu sene sonuna gelmeden önce şu an hazırlığı başlamış olan bir torba yasa var. Bu torba yasa içerisine belki bunun yetişme ihtimali olmayabilir ama yeni yasama döneminde yani 2023 yılı bitmeden önce, Bağ-Kur'daki 9 bin rakamını artık unutacağız. 9 bin gün değil, sigorta başlangıç tarihi itibariyle 7200'e düşürülmüş olacak."

"Kısmi emeklilikte 900, normal emeklilikte 1800 gün daha az çalışarak emekli olunacak"

Açıklamalarını sürdüren Kaya şunları söyledi:

"Yani normal şartlarda Bağ-Kur'dan emeklilik gün sayısı 9 bin, yani 25 yıl tam karşılığıydı. Bu 7200'e düşürülmüş oluyor. Kısmi emeklilik dediğimiz SGK'daki 3600'ün karşılığı Bağ-Kur'da 5400 idi. Bu da 4500'e düşürülüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kısmi emeklilikte 900, normal emeklilikte de tam 1800 gün daha az çalışarak daha erken yaşta emekli olma imkanına kavuşmuş olacak."

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