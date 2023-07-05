Wanhaber

Van Spor FK, altyapı seçmelerine başladı. Uzun vadede takımı sırtlayabilecek isimleri keşfetmek isteyen Van Spor FK, bu anlamda yetenekli gençlerden altyapısını oluşturmak istiyor.

Bu düşünceyle altyapı seçmelerine başlayan Van Spor FK, ışık gördüğü gençleri yetiştirip, ilerleyen zamanlarda takımın as kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

2005 ile 2010 yılları dahil aradaki yıllarda doğan gençleri yeşil sahaya davet eden Van Spor Futbol Kulübü, dün itibari ile seçmelere başladı.

İlk olarak 2005 - 2006 doğumluları izleyen Van Spor FK ekibi, bugün 2007 - 2008 doğumluları, yarın ise 2009 - 2010 doğumluları izlemeye alacak.

Dün Atatürk Şehir Stadyumu yanındaki İpekyolu Gençlik Sahasında gerçekleşen seçmeleri Van Spor Kulüp Başkanı Feyat Kıyat ve beraberindeki yöneticiler de izledi.

Van Spor Altyapı Genel Koordinatörü Fahri Baştürk yönetimindeki seçmelere büyük ilgi gösterilirken, gelecek vadeden gençler altyapıya dahil edilecek.

Umut Tarhan