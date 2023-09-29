Tahmini Okuma Süresi: dakika

Azerbaycan, geçtiğimiz günlerde Karabağ için antiterör operasyonu başlattı.

Ermenistan'ın provokatif eylemleri bardağı taşırırken harekete geçen Azerbaycan ordusu, hedefleri vurmaya başladı.

Çok geçmeden Ermenistan kanadından bir geri adım geldi.

Operasyonun ertesi gününde Ermenistan geri adım atarken ateşkes ilan edildi.

Bu esnada Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni halkının tahliyesi için insan koridoru oluştururken, çeşitli kolaylıkları da sağladı.

Diyalog süreci

Bir diğer yandan Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başladı.

Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ilk görüşmeyi 21 Eylül’de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde, ikinci görüşmeyi ise 25 Eylül’de Karabağ'daki Hocalı’da gerçekleştirmişti.

Yeniden bir araya geldiler

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer, bir kez daha bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Yevlah kentinde başlayan 3. görüşmede Azerbaycan tarafından görüşmeye Ermeni nüfusla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katıldı.

Ermeni nüfusu ise görüşmede Sergey Martirosyan ve David Melkumyan temsil ediyor.

Toplantıda, ayrıca Rus barış gücünden de bir temsilci yer alıyor. Görüşmede "yeniden entegrasyon" konuları ele alınıyor.

Kaynak: Ensonhaber