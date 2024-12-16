Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler asgari ücrete çevrildi.

Milyonlarca çalışan, yapılacak zammı merakla bekliyor.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'taki ilk toplantısıyla resmi olarak başladı.

Komisyon, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET 31 ARALIK'A KADAR NETLEŞECEK

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.

Komisyon, geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.

İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

MASADA DÖRT İŞÇİ YER ALIYOR

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaparken Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 20'lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.