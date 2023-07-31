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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, büyük bir şanssızlık yaşıyor.

Mundo Deportivo'ya göre eflatun-beyazlı takımın idmanında darbesiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki futbolcunun, menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi.

Genç yıldızın bu tedavinin tercih edilmesi durumunda kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.

Ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

Lisansı dondurulabilir

Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulanırken Real Madrid'in, kontenjan için futbolcunun sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği iddia edildi.

Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan Arda, hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.

ensonhaber