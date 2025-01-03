Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yumurtadaki fiyat artışını yüzde 9,88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 9,33 ile patates izledi.

Aralık 2024'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,33 ile taze balık, yüzde 7,84 ile margarin ve yüzde 7,62 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,66 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,5'er ile kadın ayakkabısı ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 3,82 ile erkek ayakkabısı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Yumurta 12,17 Kahvaltılık tahıl ürünleri 9,88 Patates 9,33 Taze balık 8,33 Margarin 7,84 Fırın, ocak ve fırınlı ocak 7,62 Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) 7,44 Çikolata ve şekerlemeler 6,90 Kahve 6,52 Buzdolabı, derin dondurucu 6,3

Aralık 2024'te fiyatı en fazla düşüş veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Havayolu ile yolcu taşımacılığı -27,78 Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -5,66 Çocuk ve bebek ayakkabısı -4,5 Kadın ayakkabısı -4,5 Erkek ayakkabısı -3,82 Taze sebzeler (patates hariç) -2,05 Dondurma -1,85 Taze meyveler -1,05 Tavuk eti -1,05 Motosikletler -1,05